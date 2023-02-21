Бумагина (Каретникова) Пелагея (Полина) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бумагина (Каретникова) Пелагея (Полина) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Каретников Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1937

Дочь: Мироненко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Бумагин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савочкина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бумагин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бумагин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Бумагин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бумагин Иван Федорович

Смерть
1999
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