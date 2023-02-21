Бумагина (Каретникова) Пелагея (Полина) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Каретников Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1937
Дочь: Мироненко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Бумагин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савочкина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Бумагин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бумагин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999