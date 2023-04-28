Липаева (Кравчук) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения18.01.1964
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1964
Отец: Кравчук Александр
Рождение ребёнка
05.12.1986
Дочь: Липаева Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Липаев Юрий Николаевич
Воскресеновка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.05.1994
Сын: Липаев Игорь Юрьевич
Отец ребёнка: Липаев Юрий Николаевич
Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область