Липаева (Кравчук) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липаева (Кравчук) Татьяна Александровна

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Место рождения

Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

18.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1964

Отец: Кравчук Александр

Мать: Кравчук Галина Васильевна

Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.1986

Дочь: Липаева Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Липаев Юрий Николаевич

Воскресеновка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.05.1994

Сын: Липаев Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Липаев Юрий Николаевич

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
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