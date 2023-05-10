Кравчук Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Кравчук Иван
Мать: Петрова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравчук Андрей Александрович
Мать ребёнка: Кравчук Галина Васильевна
Рождение ребёнка
18.01.1964
Дочь: Липаева (Кравчук) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Кравчук Галина Васильевна
Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно