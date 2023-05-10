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Кравчук Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Кравчук Иван

Мать: Петрова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравчук Андрей Александрович

Мать ребёнка: Кравчук Галина Васильевна

Рождение ребёнка
18.01.1964

Дочь: Липаева (Кравчук) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Кравчук Галина Васильевна

Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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