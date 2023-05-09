Кравчук Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравчук Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников (Викашкин) Василий Иванович

Мать: Мельникова (Ярославцева) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравчук Андрей Александрович

Отец ребёнка: Кравчук Александр Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1964

Дочь: Липаева (Кравчук) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кравчук Александр Иванович

Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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