Кравчук Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравчук Андрей Александрович
Отец ребёнка: Кравчук Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1964
Дочь: Липаева (Кравчук) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кравчук Александр Иванович
Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно