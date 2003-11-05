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Липаев Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липаев Николай Степанович

Мать: Липаева (Васякина) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
05.12.1986

Дочь: Липаева Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Липаева (Кравчук) Татьяна Александровна

Воскресеновка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липаева (Кравчук) Татьяна Александровна

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
05.11.2003

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