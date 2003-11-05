Липаев Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.11.2003
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1986
Дочь: Липаева Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Липаева (Кравчук) Татьяна Александровна
Воскресеновка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липаева (Кравчук) Татьяна Александровна
Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
05.11.2003