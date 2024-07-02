Панферов Николай Антонович
Место рождения
Дата рождения09.05.1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1777 ст.
Бракосочетание
27.01.1797 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1798 ст.
Дочь: Панферова (Антонова) Матрона Николаевна
Мать ребёнка: (Клементьева) Мавра Клементьевна
Рождение ребёнка
04.08.1799 ст.
Дочь: Панферова (Антонова) Евдокия(Авдотья) Николаевна
Мать ребёнка: (Клементьева) Мавра Клементьевна
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Панферов (Антонов) Иван Николаевич
Мать ребёнка: (Клементьева) Мавра Клементьевна
Рождение ребёнка
21.01.1806 ст.
Дочь: Панферова (Антонова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: (Клементьева) Мавра Клементьевна
Рождение ребёнка
26.01.1809 ст.
Дочь: Панферова (Антонова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: (Клементьева) Мавра Клементьевна
Смерть
Неизвестно