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Панферов Николай Антонович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.05.1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1777 ст.

Отец: Панферов Антон Панферович

Мать: (Петрова) Ксения(Устиния) Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1797 ст.

Жена: (Клементьева) Мавра Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1798 ст.

Дочь: Панферова (Антонова) Матрона Николаевна

Мать ребёнка: (Клементьева) Мавра Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1799 ст.

Дочь: Панферова (Антонова) Евдокия(Авдотья) Николаевна

Мать ребёнка: (Клементьева) Мавра Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Панферов (Антонов) Иван Николаевич

Мать ребёнка: (Клементьева) Мавра Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1806 ст.

Дочь: Панферова (Антонова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: (Клементьева) Мавра Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1809 ст.

Дочь: Панферова (Антонова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: (Клементьева) Мавра Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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