(Клементьева) Мавра Клементьевна
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1797 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1798 ст.
Дочь: Панферова (Антонова) Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Панферов Николай Антонович
Рождение ребёнка
04.08.1799 ст.
Дочь: Панферова (Антонова) Евдокия(Авдотья) Николаевна
Отец ребёнка: Панферов Николай Антонович
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Панферов (Антонов) Иван Николаевич
Отец ребёнка: Панферов Николай Антонович
Рождение ребёнка
21.01.1806 ст.
Дочь: Панферова (Антонова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Панферов Николай Антонович
Рождение ребёнка
26.01.1809 ст.
Дочь: Панферова (Антонова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Панферов Николай Антонович
Смерть
Неизвестно