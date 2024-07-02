(Клементьева) Мавра Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клементьева) Мавра Клементьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1797 ст.

Муж: Панферов Николай Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1798 ст.

Дочь: Панферова (Антонова) Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Панферов Николай Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1799 ст.

Дочь: Панферова (Антонова) Евдокия(Авдотья) Николаевна

Отец ребёнка: Панферов Николай Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Панферов (Антонов) Иван Николаевич

Отец ребёнка: Панферов Николай Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1806 ст.

Дочь: Панферова (Антонова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Панферов Николай Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1809 ст.

Дочь: Панферова (Антонова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Панферов Николай Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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