(Петрова) Ксения(Устиния) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) Ксения(Устиния) Петровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панферов Антон Панферович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: Панферова Феодора Антоновна

Отец ребёнка: Панферов Антон Панферович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1777 ст.

Сын: Панферов Николай Антонович

Отец ребёнка: Панферов Антон Панферович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Панферова Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Панферов Антон Панферович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: Панферова Акулина Антоновна

Отец ребёнка: Панферов Антон Панферович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.12.1784 ст.

Дочь: Панферова Ульяна Антоновна

Отец ребёнка: Панферов Антон Панферович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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