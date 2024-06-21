(Петрова) Ксения(Устиния) Петровна
Место рождения
Дата рождения1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: Панферова Феодора Антоновна
Отец ребёнка: Панферов Антон Панферович
Рождение ребёнка
09.05.1777 ст.
Сын: Панферов Николай Антонович
Отец ребёнка: Панферов Антон Панферович
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Панферова Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Панферов Антон Панферович
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: Панферова Акулина Антоновна
Отец ребёнка: Панферов Антон Панферович
Рождение ребёнка
21.12.1784 ст.
Дочь: Панферова Ульяна Антоновна
Отец ребёнка: Панферов Антон Панферович
Смерть
Неизвестно