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Кошкинъ Алексей

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Кошкинъ Петръ

Мать: Кошкина Авдотья Михайлова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1787

Сын: Кошкинъ Яковъ

Мать ребёнка: Кошкина Агафья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1789

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Кошкина Агафья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кошкинъ Степанъ

Мать ребёнка: Кошкина Агафья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кошкинъ Макаръ

Мать ребёнка: Кошкина Агафья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Агафья

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