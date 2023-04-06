Кошкинъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Кошкинъ Петръ
Рождение ребёнка
09.10.1787
Сын: Кошкинъ Яковъ
Мать ребёнка: Кошкина Агафья
Рождение ребёнка
16.07.1789
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Кошкина Агафья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кошкинъ Степанъ
Мать ребёнка: Кошкина Агафья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кошкинъ Макаръ
Мать ребёнка: Кошкина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Агафья