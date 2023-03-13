Кошкинъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Разнадежина Катерина
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кошкинъ Алексей
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Килякова Оксинья
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792