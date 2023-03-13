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Кошкинъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Разнадежина Катерина

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Михайлова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кошкинъ Алексей

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Михайлова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Килякова Оксинья

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Михайлова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Авдотья Михайлова

Смерть
1792
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан