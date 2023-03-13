Кошкина Авдотья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Авдотья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Разнадежина Катерина

Отец ребёнка: Кошкинъ Петръ

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кошкинъ Алексей

Отец ребёнка: Кошкинъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Килякова Оксинья

Отец ребёнка: Кошкинъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкинъ Петръ

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