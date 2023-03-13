Кошкина Авдотья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Разнадежина Катерина
Отец ребёнка: Кошкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кошкинъ Алексей
Отец ребёнка: Кошкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Килякова Оксинья
Отец ребёнка: Кошкинъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошкинъ Петръ