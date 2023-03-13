Кошкина (Шунина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Шунина) Агафья

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Шунинъ Евдокимъ

Мать: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкинъ Алексей

Рождение ребёнка
09.10.1787

Сын: Кошкинъ Яковъ

Отец ребёнка: Кошкинъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1789

Дочь: (Кошкина) Марья

Отец ребёнка: Кошкинъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кошкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Кошкинъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кошкинъ Макаръ

Отец ребёнка: Кошкинъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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