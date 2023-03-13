Кошкина (Шунина) Агафья
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Шунинъ Евдокимъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошкинъ Алексей
Рождение ребёнка
09.10.1787
Сын: Кошкинъ Яковъ
Отец ребёнка: Кошкинъ Алексей
Рождение ребёнка
16.07.1789
Дочь: (Кошкина) Марья
Отец ребёнка: Кошкинъ Алексей
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кошкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Кошкинъ Алексей
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кошкинъ Макаръ
Отец ребёнка: Кошкинъ Алексей