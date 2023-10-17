Кошкарова Аграфена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкарова Аграфена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кошкаров Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Кошкаров Прокопий Федорович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Василиса Прокопьевна

Отец ребёнка: Кошкаров Прокопий Федорович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Катерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Кошкаров Прокопий Федорович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кошкаров Ион Прокопьевич

Отец ребёнка: Кошкаров Прокопий Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кошкаров Тимофей Прокопьевич

Отец ребёнка: Кошкаров Прокопий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкаров Прокопий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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