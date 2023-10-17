Кошкарова Аграфена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кошкаров Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Кошкаров Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Василиса Прокопьевна
Отец ребёнка: Кошкаров Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Катерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кошкаров Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Кошкаров Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кошкаров Тимофей Прокопьевич
Отец ребёнка: Кошкаров Прокопий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно