Кошкаров Прокопий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кошкаров Федор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кошкаров Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Кошкарова Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Василиса Прокопьевна
Мать ребёнка: Кошкарова Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Катерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Кошкарова Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Кошкарова Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кошкаров Тимофей Прокопьевич
Мать ребёнка: Кошкарова Аграфена Петровна
Место жительства
С 1852
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Яркуля в той же волости деревню Зятькову
Место жительства
До 1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Ярккуля в той же волости деревню Зятькову
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно