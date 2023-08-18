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Кошкаров Иван Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Кошкаров Прокопий Федорович

Мать: Кошкарова Аграфена Петровна

Место жительства
С 1852
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Яркуля в той же волости деревню Зятькову
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Ярккуля в той же волости деревню Зятькову
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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