Кошкаров Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Место жительства
С 1852
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Яркуля в той же волости деревню Зятькову
Место жительства
До 1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Ярккуля в той же волости деревню Зятькову
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно