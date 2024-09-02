Кураев Герасим Крестьянин Федорович
Место рождения
Дата рождения02.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1882
Бракосочетание
10.11.1900
Рождение ребёнка
04.08.1904
Сын: Кураев Евгения Герасимович
Мать ребёнка: (Назарова) Евдокия Павловна
Кураев
Рождение ребёнка
21.09.1905
Сын: Кураев Сергей Герасимович
Мать ребёнка: (Назарова) Евдокия Павловна
Кураев
Рождение ребёнка
06.02.1909
Мать ребёнка: (Назарова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
01.05.1910
Сын: Кураев Афанасий Герасимович
Мать ребёнка: (Назарова) Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно