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Кураев Герасим Крестьянин Федорович

Место рождения

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1882

Отец: Кураев Федор Отдан В Рекруты В 1855 Борисович

Мать: Кураева Матрена Семеновна

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
10.11.1900

Жена: (Назарова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
04.08.1904

Сын: Кураев Евгения Герасимович

Мать ребёнка: (Назарова) Евдокия Павловна

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Рождение ребёнка
21.09.1905

Сын: Кураев Сергей Герасимович

Мать ребёнка: (Назарова) Евдокия Павловна

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Рождение ребёнка
06.02.1909

Сын: Кураев Федор Герасимович

Мать ребёнка: (Назарова) Евдокия Павловна

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.05.1910

Сын: Кураев Афанасий Герасимович

Мать ребёнка: (Назарова) Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно

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