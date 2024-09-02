(Назарова) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения01.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1876
Кураев
Бракосочетание
10.11.1900
Рождение ребёнка
04.08.1904
Сын: Кураев Евгения Герасимович
Отец ребёнка: Кураев Герасим Крестьянин Федорович
Кураев
Рождение ребёнка
21.09.1905
Сын: Кураев Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Кураев Герасим Крестьянин Федорович
Кураев
Рождение ребёнка
06.02.1909
Отец ребёнка: Кураев Герасим Крестьянин Федорович
Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.05.1910
Сын: Кураев Афанасий Герасимович
Отец ребёнка: Кураев Герасим Крестьянин Федорович
Смерть
Неизвестно