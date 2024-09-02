(Назарова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Назарова) Евдокия Павловна

Место рождения

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1876

Отец: Назаров Павел Врем. Обязанный Крестьянин Яковлевич

Мать: Домна Федоровна

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Бракосочетание
10.11.1900

Муж: Кураев Герасим Крестьянин Федорович

Рождение ребёнка
04.08.1904

Сын: Кураев Евгения Герасимович

Отец ребёнка: Кураев Герасим Крестьянин Федорович

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Рождение ребёнка
21.09.1905

Сын: Кураев Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Кураев Герасим Крестьянин Федорович

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Рождение ребёнка
06.02.1909

Сын: Кураев Федор Герасимович

Отец ребёнка: Кураев Герасим Крестьянин Федорович

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.05.1910

Сын: Кураев Афанасий Герасимович

Отец ребёнка: Кураев Герасим Крестьянин Федорович

Смерть
Неизвестно

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