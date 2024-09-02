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Кураев Федор Отдан В Рекруты В 1855 Борисович

Место рождения

Российская Империя, Самарская губерния, Бугульминский уезд, Александровка

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кураев Борис Пом. Крестьянин Алексеевич

Мать: Анна Антоновна

Рождение ребёнка
02.03.1882

Сын: Кураев Герасим Крестьянин Федорович

Мать ребёнка: Кураева Матрена Семеновна

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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