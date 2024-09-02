Кураев Федор Отдан В Рекруты В 1855 Борисович
Место рожденияРоссийская Империя, Самарская губерния, Бугульминский уезд, Александровка
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
02.03.1882
Сын: Кураев Герасим Крестьянин Федорович
Мать ребёнка: Кураева Матрена Семеновна
Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно