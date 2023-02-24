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Немоловский Иван Александрович

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Место рождения

Стрибеж, Украина

Дата рождения

25.06.1798

Дата смерти

Между 1862 и 1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1798

Отец: Немоловский Александр Иванович

Мать: Немоловская Наталья Ивановна

Стрибеж, Украина
Бракосочетание
27.01.1824

Жена: Немоловская Прасковья Яковлевна

Житомирская область, село Белка
Рождение ребёнка
1825

Сын: Немоловский Федор Иванович

Мать ребёнка: Немоловская Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Немоловский Яков

Мать ребёнка: Немоловская Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
23.02.1830

Сын: Немоловский Иван Иванович

Мать ребёнка: Немоловская Прасковья Яковлевна

Житомирская область, село Белка
Сын священника
Рождение ребёнка
1832

Сын: Немоловский Александр Иванович

Мать ребёнка: Немоловская Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Немоловский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Немоловская Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
15.07.1837

Сын: Немоловский Василий Иванович

Мать ребёнка: Немоловская Прасковья Яковлевна

Житомирская область, село Белка
Смерть
Между 1862 и 1865
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