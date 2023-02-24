Немоловский Иван Александрович
Место рожденияСтрибеж, Украина
Дата рождения25.06.1798
Дата смертиМежду 1862 и 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1798
Стрибеж, Украина
Бракосочетание
27.01.1824
Житомирская область, село Белка
Рождение ребёнка
1825
Сын: Немоловский Федор Иванович
Мать ребёнка: Немоловская Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Немоловский Яков
Мать ребёнка: Немоловская Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
23.02.1830
Сын: Немоловский Иван Иванович
Мать ребёнка: Немоловская Прасковья Яковлевна
Житомирская область, село Белка
Сын священника
Рождение ребёнка
1832
Сын: Немоловский Александр Иванович
Мать ребёнка: Немоловская Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Немоловский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Немоловская Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
15.07.1837
Сын: Немоловский Василий Иванович
Мать ребёнка: Немоловская Прасковья Яковлевна
Житомирская область, село Белка
Смерть
Между 1862 и 1865