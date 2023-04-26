Немоловская (Городиская) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1824
Житомирская область, село Белка
Рождение ребёнка
1825
Сын: Немоловский Федор Иванович
Отец ребёнка: Немоловский Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Немоловский Яков
Отец ребёнка: Немоловский Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1830
Сын: Немоловский Иван Иванович
Отец ребёнка: Немоловский Иван Александрович
Житомирская область, село Белка
Сын священника
Рождение ребёнка
1832
Сын: Немоловский Александр Иванович
Отец ребёнка: Немоловский Иван Александрович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Немоловский Андрей Иванович
Отец ребёнка: Немоловский Иван Александрович
Рождение ребёнка
15.07.1837
Сын: Немоловский Василий Иванович
Отец ребёнка: Немоловский Иван Александрович
Житомирская область, село Белка
Смерть
Неизвестно