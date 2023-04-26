Немоловская (Городиская) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немоловская (Городиская) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1824

Муж: Немоловский Иван Александрович

Житомирская область, село Белка
Рождение ребёнка
1825

Сын: Немоловский Федор Иванович

Отец ребёнка: Немоловский Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Немоловский Яков

Отец ребёнка: Немоловский Иван Александрович

Рождение ребёнка
23.02.1830

Сын: Немоловский Иван Иванович

Отец ребёнка: Немоловский Иван Александрович

Житомирская область, село Белка
Сын священника
Рождение ребёнка
1832

Сын: Немоловский Александр Иванович

Отец ребёнка: Немоловский Иван Александрович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Немоловский Андрей Иванович

Отец ребёнка: Немоловский Иван Александрович

Рождение ребёнка
15.07.1837

Сын: Немоловский Василий Иванович

Отец ребёнка: Немоловский Иван Александрович

Житомирская область, село Белка
Смерть
Неизвестно
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