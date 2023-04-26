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Немоловский Василий Иванович

Место рождения

Житомирская область, село Белка

Дата рождения

15.07.1837

Дата смерти

09.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1837

Отец: Немоловский Иван Александрович

Мать: Немоловская Прасковья Яковлевна

Житомирская область, село Белка
Бракосочетание
21.05.1861

Жена: Немоловская Домна Васильевна

Украина, Житомирская область, село Славов
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна

Рождение ребёнка
17.05.1866

Дочь: Гинко Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна

Стрибеж, Украина
Рождение ребёнка
1868

Сын: Немоловский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна

Украина, Киянка
Рождение ребёнка
04.06.1870

Сын: Немоловский Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна

Украина, Киянка
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Софья Васильевна

Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна

Украина, Киянка
Рождение ребёнка
1874

Сын: Немоловский Павел Васильевич

Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна

Украина, Киянка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немоловский Леонид

Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна

Смерть
09.03.1907
Украина, Киянка