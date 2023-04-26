Немоловский Василий Иванович
Место рожденияЖитомирская область, село Белка
Дата рождения15.07.1837
Дата смерти09.03.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1837
Житомирская область, село Белка
Бракосочетание
21.05.1861
Украина, Житомирская область, село Славов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна
Рождение ребёнка
17.05.1866
Дочь: Гинко Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна
Стрибеж, Украина
Рождение ребёнка
1868
Сын: Немоловский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна
Украина, Киянка
Рождение ребёнка
04.06.1870
Сын: Немоловский Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна
Украина, Киянка
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Софья Васильевна
Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна
Украина, Киянка
Рождение ребёнка
1874
Сын: Немоловский Павел Васильевич
Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна
Украина, Киянка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немоловский Леонид
Мать ребёнка: Немоловская Домна Васильевна
Смерть
09.03.1907
Украина, Киянка