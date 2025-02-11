Немоловский Павел Васильевич
мужской, родился 1874, Киянка, Житомирська область
умер 1934
МатьНемоловская (Ковалевская) Домна Васильевна1843 г.р.
ОтецНемоловский Василий Иванович15.07.1837 г.р.
Дети
Немоловский Александр Павлович02.08.1902 г.р.
Немоловский Никодим Павлович1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Киянка, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1902
Сын: Немоловский Александр Павлович
Мать ребёнка: Немоловская Евгения Евгеньевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Немоловский Никодим Павлович
Мать ребёнка: Немоловская Евгения Евгеньевна
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
1934