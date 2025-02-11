Немоловский Павел Васильевич 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Немоловский Павел Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1874, Киянка, Житомирська область

умер 1934

Мать
Немоловская (Ковалевская) Домна Васильевна1843 г.р.
Отец
Немоловский Василий Иванович15.07.1837 г.р.
Дети
Немоловский Александр Павлович02.08.1902 г.р.
Немоловский Никодим Павлович1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Немоловский Василий Иванович

Мать: Немоловская (Ковалевская) Домна Васильевна

Киянка, Житомирська область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немоловская Евгения Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немоловская Евгения Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немоловская Евгения Евгеньевна

Рождение ребёнка
02.08.1902

Сын: Немоловский Александр Павлович

Мать ребёнка: Немоловская Евгения Евгеньевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Немоловский Никодим Павлович

Мать ребёнка: Немоловская Евгения Евгеньевна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Смерть
1934

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