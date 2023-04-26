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Немоловский Иван Иванович

Место рождения

Житомирская область, село Белка

Дата рождения

23.02.1830

Дата смерти

16.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1830

Отец: Немоловский Иван Александрович

Мать: Немоловская Прасковья Яковлевна

Житомирская область, село Белка
Сын священника
Посвящение в духовный сан
22.08.1854
Рукоположен высокопреосвященником Арсением в дьякона
Посвящение в духовный сан
30.08.1854
Рукоположен высокопреосвященником Арсением в священника Богословской церкви с.Михаринец
Посвящение в духовный сан
1900
Посвящен в протоиереи
Смерть
16.11.1907
Житомирская область, село Привитов
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