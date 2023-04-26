Немоловский Иван Иванович
Место рожденияЖитомирская область, село Белка
Дата рождения23.02.1830
Дата смерти16.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1830
Житомирская область, село Белка
Сын священника
Посвящение в духовный сан
22.08.1854
Рукоположен высокопреосвященником Арсением в дьякона
Посвящение в духовный сан
30.08.1854
Рукоположен высокопреосвященником Арсением в священника Богословской церкви с.Михаринец
Посвящение в духовный сан
1900
Посвящен в протоиереи
Смерть
16.11.1907
Житомирская область, село Привитов