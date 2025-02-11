Немоловский Александр Иванович 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Немоловский Александр Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1771

умер Неизвестно

Мать
(Кошаровская) Елизавета Ивановна1743 г.р.
Отец
Немоловский Иван Прокофьевич1734 г.р.
Дети
Немоловский Игнатий Александрович1796 г.р.
Немоловский Яким Александрович1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Немоловский Иван Прокофьевич

Мать: (Кошаровская) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Немоловский Игнатий Александрович

Мать ребёнка: Немоловская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Немоловский Яким Александрович

Мать ребёнка: Немоловская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1798

Сын: Немоловский Иван Александрович

Мать ребёнка: Немоловская Наталья Ивановна

Стрыбеж, Житомирська область

Рождение ребёнка
1816

Сын: Немоловский Афанасий Александрович

Мать ребёнка: Немоловская Наталья Ивановна

Стрыбеж, Житомирська область

Смерть
Неизвестно

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