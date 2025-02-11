Немоловский Александр Иванович
мужской, родился 1771
умер Неизвестно
Мать(Кошаровская) Елизавета Ивановна1743 г.р.
ОтецНемоловский Иван Прокофьевич1734 г.р.
Дети
Немоловский Игнатий Александрович1796 г.р.
Немоловский Яким Александрович1797 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1796
Сын: Немоловский Игнатий Александрович
Мать ребёнка: Немоловская Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Немоловский Яким Александрович
Мать ребёнка: Немоловская Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1798
Сын: Немоловский Иван Александрович
Мать ребёнка: Немоловская Наталья Ивановна
Стрыбеж, Житомирська область
Рождение ребёнка
1816
Сын: Немоловский Афанасий Александрович
Мать ребёнка: Немоловская Наталья Ивановна
Стрыбеж, Житомирська область
Смерть
Неизвестно