Неизвестно (Дубовик) Ксения Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Дубовик) Ксения Кондратьевна

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

07.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1899

Отец: Дубовик Кондрат Андреевич

Мать: Дубовик Екатерина Андреевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Крещение
08.01.1899
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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