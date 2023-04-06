Неизвестно (Дубовик) Ксения Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1899
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Крещение
08.01.1899
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно