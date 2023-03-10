Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

30.11.1916

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.10.1881

Муж: Дубовик Кондрат Андреевич

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
11.10.1882

Дочь: Неизвестно Прасковья Кондратьевна

Отец ребёнка: Дубовик Кондрат Андреевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
12.11.1883

Дочь: Стефанида Кондратьевна

Отец ребёнка: Дубовик Кондрат Андреевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Рождение ребёнка
26.02.1894

Дочь: Неизвестно Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Дубовик Кондрат Андреевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Рождение ребёнка
23.12.1896

Сын: Дубовик Пётр Кондратьевич

Отец ребёнка: Дубовик Кондрат Андреевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1896. ГАЧО ф.679, оп.10, д.903
Рождение ребёнка
07.01.1899

Дочь: Неизвестно Ксения Кондратьевна

Отец ребёнка: Дубовик Кондрат Андреевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
30.11.1916
Сосница, Чернігівська область
Причина смерти: от брюшного тифа | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1916
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