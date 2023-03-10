Дубовик Кондрат Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
04.10.1881
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
11.10.1882
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Прасковья Кондратьевна
Мать ребёнка: Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
12.11.1883
Дочь: (Дубовик) Стефанида Кондратьевна
Мать ребёнка: Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Рождение ребёнка
26.02.1894
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Рождение ребёнка
23.12.1896
Сын: Дубовик Пётр Кондратьевич
Мать ребёнка: Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1896. ГАЧО ф.679, оп.10, д.903
Рождение ребёнка
07.01.1899
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Ксения Кондратьевна
Мать ребёнка: Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Смерть
Неизвестно