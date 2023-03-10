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Дубовик Кондрат Андреевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
04.10.1881

Жена: Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
11.10.1882

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Прасковья Кондратьевна

Мать ребёнка: Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
12.11.1883

Дочь: (Дубовик) Стефанида Кондратьевна

Мать ребёнка: Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Рождение ребёнка
26.02.1894

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Евдокия Кондратьевна

Мать ребёнка: Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Рождение ребёнка
23.12.1896

Сын: Дубовик Пётр Кондратьевич

Мать ребёнка: Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1896. ГАЧО ф.679, оп.10, д.903
Рождение ребёнка
07.01.1899

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Ксения Кондратьевна

Мать ребёнка: Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Смерть
Неизвестно

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