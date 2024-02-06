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Кузьменко Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1934

Отец: Кузьменко Василий Васильевич

Мать: Кузьменко Матрена Игнатьевна

Рождение ребёнка
19.07.1956

Дочь: Кузьменко Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Кузьменко Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
16.11.1957

Дочь: Кузьменко Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Кузьменко Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
20.08.1959

Сын: Кузьменко Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Кузьменко Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
09.07.1961

Дочь: Фарафонтова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Кузьменко Ольга Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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