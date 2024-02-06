Кузьменко Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1934
Рождение ребёнка
19.07.1956
Дочь: Кузьменко Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Кузьменко Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
16.11.1957
Дочь: Кузьменко Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Кузьменко Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
20.08.1959
Сын: Кузьменко Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Кузьменко Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
09.07.1961
Дочь: Фарафонтова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Кузьменко Ольга Алексеевна
Смерть
Неизвестно