Кузьменко Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1921
Дата смерти06.01.2000
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1921
Рождение ребёнка
05.02.1954
Сын: Гуцалов Олег
Рождение ребёнка
19.07.1956
Дочь: Кузьменко Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Кузьменко Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
16.11.1957
Дочь: Кузьменко Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Кузьменко Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
20.08.1959
Сын: Кузьменко Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Кузьменко Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
09.07.1961
Дочь: Фарафонтова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Кузьменко Алексей Васильевич
Смерть
06.01.2000