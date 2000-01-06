Кузьменко Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1921

Дата смерти

06.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1921

Отец: Лысенко Алексей Николаевич

Мать: Лысенко Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
05.02.1954

Сын: Гуцалов Олег

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.07.1956

Дочь: Кузьменко Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Кузьменко Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
16.11.1957

Дочь: Кузьменко Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Кузьменко Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
20.08.1959

Сын: Кузьменко Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Кузьменко Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
09.07.1961

Дочь: Фарафонтова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Кузьменко Алексей Васильевич

Смерть
06.01.2000
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