Кузьменко Матрена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белашов Игнат
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кузьменко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кузьменко Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кузьменко Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Кузьменко Василий Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1934
Сын: Кузьменко Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кузьменко Василий Васильевич
Смерть
1962