Кузьменко Матрена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Матрена Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белашов Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кузьменко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кузьменко Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кузьменко Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Кузьменко Василий Васильевич

Рождение ребёнка
21.05.1934

Сын: Кузьменко Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кузьменко Василий Васильевич

Смерть
1962
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