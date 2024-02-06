Кузьменко Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьменко Василий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кузьменко Иван Васильевич
Мать ребёнка: Кузьменко Матрена Игнатьевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кузьменко Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Кузьменко Матрена Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.05.1934
Сын: Кузьменко Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Кузьменко Матрена Игнатьевна
Смерть
Неизвестно