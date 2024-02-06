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Кузьменко Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьменко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кузьменко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кузьменко Матрена Игнатьевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кузьменко Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Кузьменко Матрена Игнатьевна

Рождение ребёнка
21.05.1934

Сын: Кузьменко Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кузьменко Матрена Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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