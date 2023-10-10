Бирюков Косма Стефанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.01.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бирюков Стефан Артемов
Мать: Бирюкова Дарья Ивановна
Бракосочетание
10.11.1885
Жена: Бирюкова Ксения Данилова
Свидетели: По жениху- Климентий Кондратов Лазарев Иван Васильев Кинтеев По невесте- Косма Леонтьев Кипрев Сердобский мещанин- Василий Акимов Хитров
Рождение ребёнка
21.02.1887 ст.
Дочь: Бирюкова Марина Космина
Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова
Восприемники Карп Лаврентьев Пантюшин Марфа Васильева Шатунова
Рождение ребёнка
26.02.1889 ст.
Дочь: Бирюкова Евдокия Космина
Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова
Восприемники Климент Яковлев Лазарев Гликерия Евдокимова Михалева-жена
Рождение ребёнка
1891 ст.
Дочь: Михалева Анастасия Кузьмина
Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова
Рождение ребёнка
13.04.1893 ст.
Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова
Восприемники Антон Силантьев Юрьев-Тамбовская губернии Козловский уезд Богоявленском волость село Туровка Анастасия Васильева Бирюкова-жена
Рождение ребёнка
17.04.1895 ст.
Дочь: Трауц Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова
Крестины-23 апреля Восприемники Иоанн Кононов Морозов-Рязанской губернии Сапожковского уезда Андреевской волости и села Параскева Иустинова Горячева- жена крестьянская
Рождение ребёнка
01.09.1897 ст.
Дочь: Бирюкова Вера Кузьминична
Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова
Восприемники Иоанн Кононов Морозов- Рязанской губернии Сапожковского уезда Александровской волости и села Анастасия Васильева Бирюкова - жена
Рождение ребёнка
03.03.1900 ст.
Сын: Бирюков Константин Кузьмич
Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова
Восприемники Тимофей Александров Зуев- посёлок Книничков Песчанской волости Балашовского уезда Соломония Петрова Пантюхина
Рождение ребёнка
27.01.1902 ст.
Сын: Бирюков Иоанн Космин
Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова
Восприемники Николай Григорьев Харитонов-деревня Александровка Алексеевской волости Балашовского уезда Евдокия Трофимова Полякова- деревня Обливная Балашовского уезда
Смерть
09.01.1903 ст.
Умер от холеры
Рождение ребёнка
07.05.1903 ст.
Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова
Восприемники Никифор Дионисиев Квасков-деревня Грязнуха Пензенская губернии Чемдарской волости Голодаеского уезда Соломония Петрова Пантюхина-дена