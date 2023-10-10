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Бирюков Косма Стефанов

Место рождения

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.01.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирюков Стефан Артемов

Мать: Бирюкова Дарья Ивановна

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
10.11.1885

Жена: Бирюкова Ксения Данилова

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Свидетели: По жениху- Климентий Кондратов Лазарев Иван Васильев Кинтеев По невесте- Косма Леонтьев Кипрев Сердобский мещанин- Василий Акимов Хитров
Рождение ребёнка
21.02.1887 ст.

Дочь: Бирюкова Марина Космина

Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Карп Лаврентьев Пантюшин Марфа Васильева Шатунова
Рождение ребёнка
26.02.1889 ст.

Дочь: Бирюкова Евдокия Космина

Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Климент Яковлев Лазарев Гликерия Евдокимова Михалева-жена
Рождение ребёнка
1891 ст.

Дочь: Михалева Анастасия Кузьмина

Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.04.1893 ст.

Сын: Бирюков Георгий Кузьмич

Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Антон Силантьев Юрьев-Тамбовская губернии Козловский уезд Богоявленском волость село Туровка Анастасия Васильева Бирюкова-жена
Рождение ребёнка
17.04.1895 ст.

Дочь: Трауц Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крестины-23 апреля Восприемники Иоанн Кононов Морозов-Рязанской губернии Сапожковского уезда Андреевской волости и села Параскева Иустинова Горячева- жена крестьянская
Рождение ребёнка
01.09.1897 ст.

Дочь: Бирюкова Вера Кузьминична

Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Иоанн Кононов Морозов- Рязанской губернии Сапожковского уезда Александровской волости и села Анастасия Васильева Бирюкова - жена
Рождение ребёнка
03.03.1900 ст.

Сын: Бирюков Константин Кузьмич

Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Тимофей Александров Зуев- посёлок Книничков Песчанской волости Балашовского уезда Соломония Петрова Пантюхина
Рождение ребёнка
27.01.1902 ст.

Сын: Бирюков Иоанн Космин

Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Николай Григорьев Харитонов-деревня Александровка Алексеевской волости Балашовского уезда Евдокия Трофимова Полякова- деревня Обливная Балашовского уезда
Смерть
09.01.1903 ст.
Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Умер от холеры
Рождение ребёнка
07.05.1903 ст.

Сын: Бирюков Иоанн Кузьмич

Мать ребёнка: Бирюкова Ксения Данилова

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Никифор Дионисиев Квасков-деревня Грязнуха Пензенская губернии Чемдарской волости Голодаеского уезда Соломония Петрова Пантюхина-дена
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