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Бирюков Иоанн Кузьмич

Место рождения

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.05.1903 ст.

Дата смерти

18.08.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1903 ст.

Отец: Бирюков Косма Стефанов

Мать: Бирюкова Ксения Данилова

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Никифор Дионисиев Квасков-деревня Грязнуха Пензенская губернии Чемдарской волости Голодаеского уезда Соломония Петрова Пантюхина-дена
Крещение
07.05.1903 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
18.08.1903 ст.
Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
3 месяца-понос