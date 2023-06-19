Бирюков Иоанн Кузьмич
Место рождения
Дата рождения07.05.1903 ст.
Дата смерти18.08.1903 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1903 ст.
Отец: Бирюков Косма Стефанов
Мать: Бирюкова Ксения Данилова
Восприемники Никифор Дионисиев Квасков-деревня Грязнуха Пензенская губернии Чемдарской волости Голодаеского уезда Соломония Петрова Пантюхина-дена
Крещение
07.05.1903 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
18.08.1903 ст.
3 месяца-понос