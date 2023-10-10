Трауц (Бирюкова) Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трауц (Бирюкова) Александра Кузьминична

Место рождения

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.04.1895 ст.

Дата смерти

16.07.1950

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1895 ст.

Отец: Бирюков Косма Стефанов

Мать: Бирюкова Ксения Данилова

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крестины-23 апреля Восприемники Иоанн Кононов Морозов-Рязанской губернии Сапожковского уезда Андреевской волости и села Параскева Иустинова Горячева- жена крестьянская
Бракосочетание
21.11.1922

Муж: Трауц Август Андреевич

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.12.1924

Сын: Трауц Виталий Августович(Густавович)

Отец ребёнка: Трауц Август Андреевич

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зобнин - -

Смерть
16.07.1950
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похоронена на Воскресенском кладбище Участок 20
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