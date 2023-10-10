Трауц (Бирюкова) Александра Кузьминична
Место рождения
Дата рождения17.04.1895 ст.
Дата смерти16.07.1950
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1895 ст.
Отец: Бирюков Косма Стефанов
Мать: Бирюкова Ксения Данилова
Крестины-23 апреля Восприемники Иоанн Кононов Морозов-Рязанской губернии Сапожковского уезда Андреевской волости и села Параскева Иустинова Горячева- жена крестьянская
Бракосочетание
21.11.1922
Рождение ребёнка
08.12.1924
Сын: Трауц Виталий Августович(Густавович)
Отец ребёнка: Трауц Август Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зобнин - -
Смерть
16.07.1950
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похоронена на Воскресенском кладбище Участок 20