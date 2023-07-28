Бирюкова (Пантюшина) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти31.07.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1857 ст.
Свидетели По жениху: Иван Филиппов Кухтин Григорий Иванов Кудаков По невесте: Михаил Емельянов Мелехин( Пантюшин) Лаврентий Петров Мелехин(Пантюшин)
Рождение ребёнка
23.09.1858 ст.
Сын: Бирюков Деонисий Стефанов
Отец ребёнка: Бирюков Стефан Артемов
Восприемники Иуда Иванов Кухтин Федосья Иванова Андакумова- девица
Рождение ребёнка
1867 ст.
Отец ребёнка: Бирюков Стефан Артемов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бирюков Стефан Артемов
Смерть
31.07.1871 ст.
Умерло от холеры