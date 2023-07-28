Бирюкова (Пантюшина) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Пантюшина) Дарья Ивановна

Место рождения

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд

Дата рождения

1832

Дата смерти

31.07.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд
Бракосочетание
28.01.1857 ст.

Муж: Бирюков Стефан Артемов

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Свидетели По жениху: Иван Филиппов Кухтин Григорий Иванов Кудаков По невесте: Михаил Емельянов Мелехин( Пантюшин) Лаврентий Петров Мелехин(Пантюшин)
Рождение ребёнка
23.09.1858 ст.

Сын: Бирюков Деонисий Стефанов

Отец ребёнка: Бирюков Стефан Артемов

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Иуда Иванов Кухтин Федосья Иванова Андакумова- девица
Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Бирюков Леонтий Стефанов

Отец ребёнка: Бирюков Стефан Артемов

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Косма Стефанов

Отец ребёнка: Бирюков Стефан Артемов

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
31.07.1871 ст.
Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Умерло от холеры