Бирюков Леонтий Стефанов
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смерти16.01.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: Бирюков Стефан Артемов
Мать: Бирюкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1886 ст.
Мать ребёнка: Бирюкова Анастасия Васильева
Восприемники Михей Васильев Пекельников Агрипинна Васильева- жена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1904 ст.
38 лет Чахотка Запасной рядовой