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Бирюков Леонтий Стефанов

Место рождения

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

16.01.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: Бирюков Стефан Артемов

Мать: Бирюкова Дарья Ивановна

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.12.1886 ст.

Сын: Бирюков Евфимий Леонтьев

Мать ребёнка: Бирюкова Анастасия Васильева

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Михей Васильев Пекельников Агрипинна Васильева- жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Анастасия Васильева

Смерть
16.01.1904 ст.
Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
38 лет Чахотка Запасной рядовой
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