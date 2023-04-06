Тимофеев Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофеев Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1932
Сын: Тимофеев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Тимофеева Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.02.1944
Сын: Тимофеев Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Тимофеева Екатерина Фёдоровна
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Мать ребёнка: Тимофеева Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно