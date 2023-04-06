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Тимофеев Василий Афанасьевич

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Место рождения

Завьялово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеев Афанасий

Мать: не указана

Завьялово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.11.1932

Сын: Тимофеев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Тимофеева Екатерина Фёдоровна

Завьялово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.02.1944

Сын: Тимофеев Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Тимофеева Екатерина Фёдоровна

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: Тимофеева Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Екатерина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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