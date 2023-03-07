Тимофеева Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения17.12.1911
Дата смерти30.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1932
Сын: Тимофеев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.02.1944
Сын: Тимофеев Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Афанасьевич
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1989
Похороны
Неизвестно