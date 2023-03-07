Тимофеева Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Завьялово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.12.1911

Дата смерти

30.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Завьялово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.11.1932

Сын: Тимофеев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Афанасьевич

Завьялово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.02.1944

Сын: Тимофеев Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Афанасьевич

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Василий Афанасьевич

Смерть
30.11.1989
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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