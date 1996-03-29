Тимофеев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1932
Дата смерти29.03.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1932
Бракосочетание
09.10.1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Алексеевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Алексеевна
Смерть
29.03.1996
Причина смерти: ишемичная болезнь сердца
Похороны
Неизвестно