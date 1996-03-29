Тимофеев Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Николай Васильевич

Тимофеев Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Завьялово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.11.1932

Дата смерти

29.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1932

Отец: Тимофеев Василий Афанасьевич

Мать: Тимофеева Екатерина Фёдоровна

Завьялово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.10.1955

Жена: Тимофеева Прасковья Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Алексеевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Алексеевна

Смерть
29.03.1996
Причина смерти: ишемичная болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close