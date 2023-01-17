Петр Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Архипович

Петр Архипович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Архип

Мать: Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Акилина Петровна

Мать ребёнка: Фекла Михайловна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Иоанникий Петрович

Мать ребёнка: Фекла Михайловна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Михаил Петрович

Мать ребёнка: Фекла Михайловна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Григорий Петрович

Мать ребёнка: Фекла Михайловна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1776
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close