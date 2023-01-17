Петр Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Архип
Мать: Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Акилина Петровна
Мать ребёнка: Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иоанникий Петрович
Мать ребёнка: Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Михаил Петрович
Мать ребёнка: Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Григорий Петрович
Мать ребёнка: Фекла Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1776