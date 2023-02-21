Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиМежду 1751 и 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Петр Архипович
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иоанникий Петрович
Отец ребёнка: Петр Архипович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Михаил Петрович
Отец ребёнка: Петр Архипович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Григорий Петрович
Отец ребёнка: Петр Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Архипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1751 и 1762