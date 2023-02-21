Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Между 1751 и 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Петр Архипович

Рождение ребёнка
1731

Сын: Иоанникий Петрович

Отец ребёнка: Петр Архипович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Михаил Петрович

Отец ребёнка: Петр Архипович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Григорий Петрович

Отец ребёнка: Петр Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Архипович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1751 и 1762
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