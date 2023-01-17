Екатерина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Петр Архипович

Отец ребёнка: Архип

Рождение ребёнка
1703

Сын: Логин Архипович

Отец ребёнка: Архип

Рождение ребёнка
1704

Сын: Андрей Архипович

Отец ребёнка: Архип

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Анна Архиповна

Отец ребёнка: Архип

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип

Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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