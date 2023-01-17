Екатерина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1655
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Петр Архипович
Отец ребёнка: Архип
Рождение ребёнка
1703
Сын: Логин Архипович
Отец ребёнка: Архип
Рождение ребёнка
1704
Сын: Андрей Архипович
Отец ребёнка: Архип
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Анна Архиповна
Отец ребёнка: Архип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно