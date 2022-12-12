Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Петр Архипович
Мать: Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Васса Федосеевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Васса Федосеевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Еремей Михайлович
Мать ребёнка: Васса Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Федосеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно