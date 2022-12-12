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Михаил Петрович

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Петр Архипович

Мать: Фекла Михайловна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Васса Федосеевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Васса Федосеевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Еремей Михайлович

Мать ребёнка: Васса Федосеевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Федосеевна

Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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