Новиков Павел Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Василий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Косма Крест. Д. Зарослой Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Новиков Петр Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Хохлова (Новикова) Гликерья Павлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно