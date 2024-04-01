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Новиков Павел Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Василий Иванов

Мать: Новикова Надежда Борисова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Стефан Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Косма Крест. Д. Зарослой Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Новиков Петр Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Хохлова (Новикова) Гликерья Павлова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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