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Новикова Надежда Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Павел Васильев

Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Степан Крест. Д. Зарослой Васильев

Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Трофим Крест. Д. Зарослой Васильев

Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Василий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Василий Иванов

Рождение ребёнка
01.10.1842

Сын: Новиков Варсонофий Васильев

Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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