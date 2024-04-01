Новиков Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Василий Иванов

Новиков Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Павел Васильев

Мать ребёнка: Новикова Надежда Борисова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Степан Крест. Д. Зарослой Васильев

Мать ребёнка: Новикова Надежда Борисова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Трофим Крест. Д. Зарослой Васильев

Мать ребёнка: Новикова Надежда Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Надежда Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Надежда Борисова

Рождение ребёнка
01.10.1842

Сын: Новиков Варсонофий Васильев

Мать ребёнка: Новикова Надежда Борисова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.