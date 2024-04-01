Новиков Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Надежда Борисова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Степан Крест. Д. Зарослой Васильев
Мать ребёнка: Новикова Надежда Борисова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Трофим Крест. Д. Зарослой Васильев
Мать ребёнка: Новикова Надежда Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1842
Сын: Новиков Варсонофий Васильев
Мать ребёнка: Новикова Надежда Борисова
Смерть
Неизвестно