Сенотов Пётр Гордеевич
Место рожденияс.Аделяково
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Сенотов Гордей
Мать: не указана
с.Аделяково
село Никольское (Аделяково) при р. Сургут
Бракосочетание
Около 1899 ст.
Рождение ребёнка
09.05.1900 ст.
Дочь: Сенотова Дарья Петровна
Мать ребёнка: Сенотова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.11.1903 ст.
Мать ребёнка: Сенотова Евдокия Дмитриевна
№-84м
Рождение ребёнка
13.11.1905 ст.
Мать ребёнка: Сенотова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.03.1908 ст.
Дочь: Сенотова Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Сенотова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.
Мать ребёнка: Сенотова Евдокия Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1909