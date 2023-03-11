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Сенотов Пётр Гордеевич

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Место рождения

с.Аделяково

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Сенотов Гордей

Мать: не указана

с.Аделяково
село Никольское (Аделяково) при р. Сургут
Бракосочетание
Около 1899 ст.

Жена: Сенотова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.05.1900 ст.

Дочь: Сенотова Дарья Петровна

Мать ребёнка: Сенотова Евдокия Дмитриевна

Мордово-Аделяково, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1903 ст.

Сын: Сенотов Наум Петрович

Мать ребёнка: Сенотова Евдокия Дмитриевна

Мордово-Аделяково, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
№-84м
Рождение ребёнка
13.11.1905 ст.

Сын: Сенотов Филипп Петрович

Мать ребёнка: Сенотова Евдокия Дмитриевна

Мордово-Аделяково, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1908 ст.

Дочь: Сенотова Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Сенотова Евдокия Дмитриевна

Мордово-Аделяково, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.

Сын: Сенотов Стефан Петрович

Мать ребёнка: Сенотова Евдокия Дмитриевна

Мордово-Аделяково, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Мордово-Аделяково, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1909
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