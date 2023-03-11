Сенотова Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенотова Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1900 ст.

Дочь: Сенотова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Сенотов Пётр Гордеевич

Мордово-Аделяково, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1903 ст.

Сын: Сенотов Наум Петрович

Отец ребёнка: Сенотов Пётр Гордеевич

Мордово-Аделяково, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
№-84м
Рождение ребёнка
13.11.1905 ст.

Сын: Сенотов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Сенотов Пётр Гордеевич

Мордово-Аделяково, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1908 ст.

Дочь: Сенотова Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Сенотов Пётр Гордеевич

Мордово-Аделяково, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.

Сын: Сенотов Стефан Петрович

Отец ребёнка: Сенотов Пётр Гордеевич

Мордово-Аделяково, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенотов Пётр Гордеевич

Смерть
После 1909
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