Сенотова Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1900 ст.
Дочь: Сенотова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Сенотов Пётр Гордеевич
Рождение ребёнка
22.11.1903 ст.
Отец ребёнка: Сенотов Пётр Гордеевич
№-84м
Рождение ребёнка
13.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Сенотов Пётр Гордеевич
Рождение ребёнка
07.03.1908 ст.
Дочь: Сенотова Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Сенотов Пётр Гордеевич
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.
Отец ребёнка: Сенотов Пётр Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1909