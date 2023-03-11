Сенотов (Сенатов) Гордей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: не указана
с.Аделяково
село Никольское (Аделяково) при р. Сургут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенотова Александра Гордеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно