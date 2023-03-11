Сенотов (Сенатов) Гордей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенотов (Сенатов) Гордей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Сенотов Пётр Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

с.Аделяково
село Никольское (Аделяково) при р. Сургут
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенотова Александра Гордеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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