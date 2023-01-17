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Старков Семен Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1897

Жена: Старкова Феврония Яковлевна

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1903

Сын: Старков Андрей Семенович

Мать ребёнка: Старкова Феврония Яковлевна

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Старкова Феврония Яковлевна

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Старкова Феврония Яковлевна

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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