Старков Семен Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1903
Мать ребёнка: Старкова Феврония Яковлевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Старкова Феврония Яковлевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Старкова Феврония Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно